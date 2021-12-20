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Medya Sezai Aydın hayatını kaybetti
Medya

Sezai Aydın hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 16:17:00 -
Sezai Aydın hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında hayatını kaybetti. Aydın'ın eşi de geçen ay hayatını kaybetmişti.

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Aydın; John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu.

Eşi geçen ay hayatını kaybetmişti

Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın, Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

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