Sezai Aydın hayatını kaybetti
Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Son dakika haberine göre oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında hayatını kaybetti. Aydın'ın eşi de geçen ay hayatını kaybetmişti.
Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında yaşamını yitirdi.
Aydın; John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu.
Eşi geçen ay hayatını kaybetmişti
Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın, Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.