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Ekonomi Seyyanen zam olacak mı? Seyyanen zam ne kadar verilecek?
Ekonomi

Seyyanen zam olacak mı? Seyyanen zam ne kadar verilecek?

Seyyanen zam son dakika haberleri: Memur temsilcileri, tüm çalışanlara eşit zam yapılması konusunda mücadele etmekte. Memur-Sen’den seyyanen zam konusunda önemli bir çağrı yapıldı. Memur Sen’in seyyanen zam konusunda yaptığı açıklamada, Kamu görevlilerinin maaşlarına Ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapılması talep edildi. Kamu görevlilerinin aldıkları ek ödemelerinin kur artışlarına uyumlu olarak yapılması istendi. Peki memur emeklisine seyyanen zam var mı? Seyyanen zam olacak mı? İşte memur seyyanen zam son dakika haberi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 16:51:00 - 2021-03-25 17:05:44
Seyyanen zam olacak mı? Seyyanen zam ne kadar verilecek?

Memur emeklisine seyyanen zam yapılacak mı? sorusunu milyonlarca memur emeklisi tarafından merak edilyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası Memur-Sen’den seyyanen zam başta olmak üzere, kamuda çalışanların gelir vergisi oranlarının yüzde 15 olarak sabitlenmesi, kamu görevlilerinin yararlandıkları ek ödemelerinin döviz kuruna endekslenmesi talep edildi. 

Memur-Sen, Kovid-19 salgını ile ortaya çıkan ekonomik sorunlara dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Aralık 2020’den bugüne faizin yüzde 15’den 4 puanlık ve yüzde 26’lık bir artışla yüzde 19’a çıkması, kurda yaşanan yüzde 10, yüzde 15 bandında gerçekleşen sert yükseliş ve yıllık enflasyonun yüzde 15’ler, yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 13, yüzde 14 seviyesinde olması gibi görünür veriler karşısında, kamu görevlilerinin maaşlarındaki ve mali haklarındaki erimenin,  bütçelerindeki sarsılmanın, alım güçlerindeki azalmanın görülmemesi imkânsız ifadeleri kullanıldı.

Kamu memur maaşları 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan ‘Ekonomi Reform Paketi’nde kamu görevlilerinin taleplerine yer verilmediğinin altı çizilen açıklamada, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde 2020 ve 2021 yılı açısından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun keyfi, gerçeklere kayıtsız, ekonomik verilerle uyumsuz kararıyla gerçekleşen yetersiz, adaletsiz, hakkaniyetsiz maaş artışlarının telafi ve tazmin edilmesini gerektiren süreçler yaşandığı vurgulandı. 

Seyyanen zam ne kadar?

Kamu görevlilerinin yaşadığı kayıpların telafisinin siyasi iradenin, hükümetin ve kamu yönetiminin ortak görev, yetki ve sorumluluk alanında olduğu belirtilirken, sorunların çözüm önerilerine yer verilen açıklamada, “Kamu görevlilerinin maaşlarına Ocak ayından geçerli olmak üzere en düşük devlet memuru maaşının yüzde 20’si oranında seyyanen zam yapılması, Kamu görevlilerinin gelir vergisi oran ve matrahları nedeniyle yaşadıkları kayıplarının giderilmesi ve gelir vergisi oranlarının yüzde 15 olarak sabitlenmesi, kamu görevlilerinin yararlandıkları ek ödemelerinin faiz ve kur tarafında oransal noktada gerçekleşen sert artışlarla uyumlu olacak şekilde artırılması, kamu görevlileri Hakem Kurulu kararıyla  hüküm altına alınan 5’inci dönem toplu sözleşme çerçevesinde oluşan enflasyon kaynaklı maaş kayıplarının münhasıran hesaplanmak suretiyle enflasyon farkı tazminatı adıyla kamu görevlilerine ödeme yapılması” talep edilirken, tekliflerin uygulamaya konulmasını sağlayacak yasal ve yönetsel düzenlemelerin Nisan ayı içerisinde hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi. 

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