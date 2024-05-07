Şeytanın aklına gelmez! Hava savunma füzesini deniz robotundan ateşlediler!

Tarihte ilk kez görülen pek çok askerî olayın yaşandığı Rusya-Ukrayna savaşı bir ilke daha sahne oldu. Rusya'nın Karadeniz'de Ka-29 tipi helikopterle yaptığı bir operasyon, Ukrayna istihbaratının şeytanın aklına gelmeyecek türden planını açığa serdi.

Şimdiye dek kamikaze insansız deniz araçlarıyla (KİDA) çok sayıda Rus gemisini batıran Ukrayna'nın, KİDA'lara bir süredir hava savunma füzesi entegre ettiği ortaya çıktı.

Karadeniz'de Ukrayna deniz dronlarını avlamaya çıkan Rus helikopteri, Starlink uydu terminaliyle veri alışverişi yaparak operasyon yürüten KİDA'lardan birini tespit etti. Helikopter, sahip olduğu ağır otomatik tüfekle bu insansız robotu su üzerinde bir süre avlamaya çalıştı.

FÜZE HELİKOPTERİN TERSİ YÖNDE ATEŞLENDİ

O anları görüntüleyen Rus pilotlardan biri, Ukrayna insansız deniz aracında füze olduğunu gördü. Hava savunma füzesi R-73'ün takılı olduğu KİDA'ya karşı oldukça dikkatli hareket eden helikopter, sonunda bu aracı avlamayı başardı.

KİDA'yı muhtemelen bin kilometre uzaktan yönlendiren Ukraynalı operatör, araç kurşunlar altındayken R-73 füzesini ateşledi. Ancak füzenin ateşlendiği sırada Rus helikopteri tam ters istikamette bulunuyordu. Dolayısıyla helikopter hava savunma füzesinden zarar görmedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu operasyonla birlikte, insansız deniz araçlarının hava savunma platformuna dönüştürüldüğü ilk kez ortaya çıktı. Böylece Ukrayna istihbaratının bir süredir Rus uçaklarını nasıl avlayabildiğine ilişkin gizem de bir nebze çözülmüş oldu.

RUS UÇAKLARI BÖYLE VURULMUŞ OLABİLİR

Rusların Karadeniz kuzeyinde, Kırım doğusundaki Azak Denizi üzerinde uçan A-50 tipi AWACS uçaklarıyla Tu-22 tipi bombardıman uçağı geçtiğimiz günlerde ardı ardına vurulmuştu.

Operasyonun ayrıntılarına dair bilgi vermeyen Ukraynalı yetkililer, sınır hattından yüzlerce kilometre uzaktaki hava hedefinin hangi füzeyle vurulduğu sorusunu 'modifiye edilmiş S-200 mühimmatı' şeklinde cevaplamıştı.

Karadeniz'de ortaya çıkan yeni görüntü, Ukraynalıların Rus uçaklarını hava savunma füzeli KİDA'larla vurmuş olabileceğini gösteriyor.

KİDA'nın üzerindeki hava-hava füzesinin Sovyetler Birliği döneminde yapılmış R-73 (AA-11) mühimmatı olduğu görülüyor.

Bu füzenin deniz aracından ateşlenecek şekilde modifiye edildiği sanılırken, R-73'ün menzil kapasitesi Rus hava araçları için önemli bir tehdit oluşturuyor.

SÜPER ÇEVİK HAVA SAVUNMA MÜHİMMATI

Isı güdümlü arayıcı başlığa sahip R-73, ateşlendikten sonra 30 kilometre menzildeki hava hedeflerini 20 kilometre irtifaya kadar yakalayabiliyor.

Saatte 2 Mach'ın üzerinde hızla (2 bin 500 km) hareket eden füzenin 60G ölçeğinde manevra kabiliyeti olduğu söyleniyor. Bu özellikler füzeyi 'süper çevik bir hava savunma mühimmatı' haline getiriyor.

Hava savunma füzesinin deniz dronuna entegrasyonuyla birlikte modern savaşta yeni bir perde daha aralanmış oldu.

O SIRADA BİR UKRAYNA KİDA'SI RUS DEVRİYE BOTUNU BATIRDI

Rusların Karadeniz'de KİDA/İDA avına çıktığı operasyon öncesi Ukrayna deniz dronlarından biri Kırım çevresinde gemi avındaydı.

Seyir esnasında Starlink iletişimiyle saniye saniye görüntü aktaran Magura-V5 tipi KİDA, Kırım'ın Vuzka Körfezi'ne yakın bir noktada Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait bir devriye botunu hedef aldı.

Ukrayna Savunma İstihbaratı'na (DIU) bağlı özel birimlerden 'Ünite 13' tarafından gerçekleştirilen operasyon, Magura-V5'in Rus botuna çarpmasıyla başarılı biçimde sonlandı. DIU daha sonra, operasyon anlarını gösteren görüntüler servis etti.