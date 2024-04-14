“Şeytani rejim bir hata yaptı ve cezalandırılmalı” dedi! İran esti gürledi 10 yaşındaki çocuk yaralandı ve mesele sonuçlandı

İran, Suriye'nin başkenti Şam'daki Büyükelçilik yerleşkesine 1 Nisan günü İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısına karşı beklenen misillemesini başlattı. İlk olarak Amerikan basınının ve İsrail ordusunun duyurduğu habere, İran Devrim Muhafızları'ndan da teyit geldi. Devrim Muhafızları, İsrail'e çok sayıda SİHA ve füze ile misilleme düzenlendiğini açıkladı.

KUDÜS VE GÜNEY KENTLERİNDE SİREN SESLERİ

İsrail ordusu İran SİHA'larının ülkeye birkaç saat içinde ulaşacağını duyururken, ilk sirenler TSİ 01:48 sularında çaldı. İsrail medyasına göre ilk sirenler güneydeki Berşeba, Dimona ve Nevatim'de siren harekete geçerken, hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin devreye girmesiyle Kudüs'te de siren ve patlama sesleri duyuldu.

10 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK YARALANDI

İran'ın misillemesi sırasında İsrail'in güneyindeki Arad kentinde bulunan bir Bedevi kasabasına şarapnel düşmesi sonucu 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Times of Israel gazetesi, olayın, kasaba üzerinde bir İHA'nın hava savunma sistemi tarafından imha edilmesi sırasında yaşandığını duyurdu.