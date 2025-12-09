  • İSTANBUL
Şeytan olsa bu kadarını yapardı: Altın hırsızından şaşkına çeviren kamera oyunu
Gündem

Şeytan olsa bu kadarını yapardı: Altın hırsızından şaşkına çeviren kamera oyunu

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Çayönü Mahallesi'nde bir evden yaklaşık 4 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, kamera incelemeleri ve teknik takip sonucu şüpheli yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Çayönü Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın evinde meydana geldi. Ev sahibi, 7 adet 30 gram bilezik, 4 adet 4 gram bilezik, 2 tam altın, 20 çeyrek altın ve 550 gram hassas altının yerinde olmadığını fark ederek jandarmaya başvurdu. Altınların toplam değeri yaklaşık 4 milyon TL'yi buluyordu.

Hırsızın, suçun izlerini silmek için mahalle muhtarlığının güvenlik kamerası kayıt cihazını da söktüğü ortaya çıktı.

12 gün boyunca görüntü tarandı, 288 saatlik sabır operasyonu

Hırsızlık sonrası jandarma tarafından özel bir ekip kuruldu. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından elde edilen 288 saatlik görüntüyü tek tek inceleyerek olayın peşine düştü.
Yapılan teknik çalışma sonunda şüphelinin aynı mahallede yaşayan İ.A. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, belirlenen adrese düzenlediği operasyonla İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, sorgusunda suçunu itiraf etti. Hatta çaldığı altınların önemli bir kısmını bir kuyumcuda bozdurduğunu söyledi, kuyumcudaki güvenlik kameraları da bu ifadeyi doğruladı.
Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

