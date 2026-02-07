Parasını ne altına ne gümüşe yatırdı! Yatırımıyla aylık 1 milyon TL kazanıyor

  • İSTANBUL
Annesinin çeyiz için biriktirdiği altınlarla kepçe ve iş makinesi alan Cansın Karakuş isimli vatandaş, aylık 200 bin TL ile 1 milyon TL arasında gelir elde ettiğini söyledi. Karakuş hedefinin annesinin biriktirdiği altınları yerine koymak olduğunu vurguladı.

Yastık altında "bir gün lazım olur" düşüncesiyle saklanan altınlar, Cansın Karakuş'un iş hayatındaki başlangıcına dönüştü. Annesinin çeyiz için biriktirdiği altınları değerlendiren Karakuş, iş makinesi ve kepçe alarak şantiyelerde çalışmaya başladı.

Şantiyelerde pembe baretiyle dikkat çeken Karakuş, aldığı kepçenin 5 milyon TL değerinde ve 9 tonluk olduğunu belirtti. Karakuş, "Çeyiz paralarımız ile kendimize kepçe alıp iş kuruyoruz" sözleriyle yatırımının büyüklüğünü anlattı.

 

Tüm birikimini iş makinesi ve kepçeye yatırdı

Tüm birikimini iş makinesi ve kepçeye yatırdığını ifade eden Karakuş, bu alanda maddi olarak iyi ilerlediğini söyledi. Karakuş, "Bülent Ersoy da bu işi yapıyormuş, kepçeleri varmış" diyerek sektörün kazanç potansiyeline dikkat çekti.

Babasının 13 yaşından bu yana kepçe operatörlüğü yaptığını belirten Karakuş, annesinin son 5 yıldır çeyiz için altın biriktirdiğini öğrendikten sonra kredi çekerek peşinat ödediğini ve iş makinelerini aldığını söyledi. Hedefinin annesinin biriktirdiği altınları yerine koymak olduğunu vurgulayan Karakuş, şantiyede işi sahada öğrendiğini dile getirdi.

 

"Minimum 200 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor

Yaptığı yatırımın kazancına da değinen Karakuş, aylık gelirinin iş durumuna göre değiştiğini belirterek, "Minimum 200 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor" dedi.

