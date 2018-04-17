"Şeytan Ayetleri" hatiplerinin ayartıcı tebliğleri
ABD'nin öncülüğündeki koalisyon tarafından Suriye'de Esed rejimine yönelik düzenlenen operasyon dünya gündemine damgasını vurdu. Yıllardır kendi halkını katleden Esed rejimini görmezden gelen Oda TV yazarı Nihat Genç ise yazısında "Mübarek Kandil Gecesi Amerikan füzelerine secde ediyorlar" şeklinde çirkin ifadeler kullandı. Soner Yalçın ise aynı üslupla bir yazı kaleme aldı. Konuyu asıl amacından saptırmaya çalışan Yalçın, "Kimi yandaşlar 6. Filo’yu hâlâ kıble yapmayı sürdürüyor; ABD’nin başarısı için dua ediyor! Böyle saf tutmayı alışkanlık yaptılar." şeklinde ifadeler kullandı. Gazetemiz yazarı Kenan Alpay ise konuya ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı.17 Nisan 2018 Salı 15:50
İşte o yazı;
“İslamcılar” diyor Odatv yazarı Nihat Genç; “mübarek Kandil Gecesi Amerikan füzelerine secde ediyorlar.” Şöyle devam ediyor: “Allahsız, ahlaksız, dinsiz, kitapsız Reis’e tapınan İslamcıların Amerikan bombalarıyla şevke vecde gelip, mistik ürperişler içinde çılgınca alkışlıyorlar.” Nihayet öldürücü darbe yerine geçsin diye en ağır ve kesin hükmü açıklıyor: “Birer Amerikan icadı olan ülkemizdeki darbelerin hepsi İslamcıların ve AKP’nin önünü açmıştır.”
Soner Yalçın da Nihat Genç’ten farklı değerlendirmiyor İslamcılık ve AKP meselesini. Şöyle ki Odatv ve Sözcü’de yayınladığı yazılarda eskiden beri süregelen Kemalist-sol ajitasyon ve propaganda tekniklerini ufak tefek uyarlamalar eşliğinde sürdürmek hususunda milim boşluk bırakmıyor. Adam akıllı bir tahlili değil, meseleyi bağlamından saptırıp arkasında saf tuttukları Kemalist oligarşiye hizmeti vazife edinmişler çünkü. İslami kimlik ve kesimleri en çirkin ve nefret uyandıran vasıflarla kirletme misyonlarından hiç ama hiç ödün vermiyorlar. Mesela şu cümleye bir bakalım: “Kimi yandaşlar 6. Filo’yu hâlâ kıble yapmayı sürdürüyor; ABD’nin başarısı için dua ediyor! Böyle saf tutmayı alışkanlık yaptılar.” Müslümanların kıble, dua ve saf tutma gibi tüm temel İslami değerleri, Amerikan emperyalizminin hizmetine amade kılmış bir zilletin temsilcisi olarak yaftalamak çok kolay ve zevk veren bir meslek olarak sürüp gidiyor.
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