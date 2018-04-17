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"Şeytan Ayetleri" hatiplerinin ayartıcı tebliğleri

ABD'nin öncülüğündeki koalisyon tarafından Suriye'de Esed rejimine yönelik düzenlenen operasyon dünya gündemine damgasını vurdu. Yıllardır kendi halkını katleden Esed rejimini görmezden gelen Oda TV yazarı Nihat Genç ise yazısında "Mübarek Kandil Gecesi Amerikan füzelerine secde ediyorlar" şeklinde çirkin ifadeler kullandı. Soner Yalçın ise aynı üslupla bir yazı kaleme aldı. Konuyu asıl amacından saptırmaya çalışan Yalçın, "Kimi yandaşlar 6. Filo’yu hâlâ kıble yapmayı sürdürüyor; ABD’nin başarısı için dua ediyor! Böyle saf tutmayı alışkanlık yaptılar." şeklinde ifadeler kullandı. Gazetemiz yazarı Kenan Alpay ise konuya ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı.

17 Nisan 2018 Salı 15:50
"Şeytan Ayetleri" hatiplerinin ayartıcı tebliğleri

İşte o yazı;

“İslamcılar” diyor Odatv yazarı Nihat Genç; “mübarek Kandil Gecesi Amerikan füzelerine secde ediyorlar.” Şöyle devam ediyor: “Allahsız, ahlaksız, dinsiz, kitapsız Reis’e tapınan İslamcıların Amerikan bombalarıyla şevke vecde gelip, mistik ürperişler içinde çılgınca alkışlıyorlar.” Nihayet öldürücü darbe yerine geçsin diye en ağır ve kesin hükmü açıklıyor: “Birer Amerikan icadı olan ülkemizdeki darbelerin hepsi İslamcıların ve AKP’nin önünü açmıştır.”

Soner Yalçın da Nihat Genç’ten farklı değerlendirmiyor İslamcılık ve AKP meselesini. Şöyle ki Odatv ve Sözcü’de yayınladığı yazılarda eskiden beri süregelen Kemalist-sol ajitasyon ve propaganda tekniklerini ufak tefek uyarlamalar eşliğinde sürdürmek hususunda milim boşluk bırakmıyor. Adam akıllı bir tahlili değil, meseleyi bağlamından saptırıp arkasında saf tuttukları Kemalist oligarşiye hizmeti vazife edinmişler çünkü. İslami kimlik ve kesimleri en çirkin ve nefret uyandıran vasıflarla kirletme misyonlarından hiç ama hiç ödün vermiyorlar. Mesela şu cümleye bir bakalım: “Kimi yandaşlar 6. Filo’yu hâlâ kıble yapmayı sürdürüyor; ABD’nin başarısı için dua ediyor! Böyle saf tutmayı alışkanlık yaptılar.” Müslümanların kıble, dua ve saf tutma gibi tüm temel İslami değerleri, Amerikan emperyalizminin hizmetine amade kılmış bir zilletin temsilcisi olarak yaftalamak çok kolay ve zevk veren bir meslek olarak sürüp gidiyor.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • HAŞMETHAŞMET1 sa önce
    EY AKİT BU PİSLİKLERİ NEDEN HABER YAPIYORSUNUZ
  • hercaihercai1 sa önce
    Bence bunlarin 3 u de kitapsiz, kendileri kitapsiz olduklari icin, herkesi de kitapsiz saniyorlar!
  • Yavuz SelimYavuz Selim2 sa önce
    Halbuki aslında kendi kıbleleri Washington ve Tel Aviv. Bunlar sol maskeli Amerikan-İsrail uşakları. Ve istedikleri de aynı Suriye de olduğu gibi ve 1950 ye kadar bizde olduğu gibi, İslam düşmanı bir azınlığın Türkiye’yi yönetmesi.
  • Muhasebeci KenanMuhasebeci Kenan2 sa önce
    Bu kadar sinir iyi değil sayın genç. Sonra kabız olursun demedi deme.
  • Osman19Osman192 sa önce
    % 8'lik mezhepci azinlik Nusayri/Esed'i Suriye'de yonetime getiren ve 50 iktidarda tutan Hacli-Sionlarin tescilli tasmali uşaklari kendi cürümlerini baskasinin üstüne yikmayi marifet mi saniyorlar?
  • Osman19Osman192 sa önce
    % 8'lik mezhepci azinlik Nusayri/Esed'i Suriye'de yonetime getiren ve 50 iktidarda tutan Hacli-Sionlarin tescilli tasmali uşaklari kendi cürümlerini baskasinin üstüne yikmayi marifet mi saniyorlar?
  • Süleyman AskeriSüleyman Askeri2 sa önce
    Kemalist, cuntacı tipler..Onlar da biliyor ki, Recep Tayyip Erdoğan dönemi kadar, Türkiyede, bağımsız, Türk halkının çıkarlarını önceleyen bir politika takip edilmemiştir. Bunu tüm Türk milleti görüyor, yaşıyor, ve bu durumdan da büyük kıvanç duyuyor. Bunlarda kenarda çatlak zurna gibi ses çıkarıyorlar. Sizi kale alan kim var.. Dine (İslama), dindara olan kinlerini köşelerinde kusuyorlar. Kininiz, düşmanlığınız içinde kavrulur gidersiniz. Millet sizin ne mal olduğunuzu bunca senedir gördü.. Biliyor.. Yok öyle ABD emperyalzmi karşıtlığına yatıp, kininizi, düşmanlığınızı, bu millet tarafından sevilen Cumhurbaşkanına kusmaya.. Hadi yürüyün de ensenizi görelim, tosuncuklar..!
  • halil45halil452 sa önce
    ben haberde gecen ismi ne dinliyorum nede okuyorum, sacmalamislar, herkes biliyorki asil hedefleri türkiye dinle ne alakasi var
  • MilletMillet3 sa önce
    Bu adamlar mezhepçi ve radikal dinci pravakötörlerdir.
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