"Şeytan Ayetleri" hatiplerinin ayartıcı tebliğleri

İşte o yazı;

“İslamcılar” diyor Odatv yazarı Nihat Genç; “mübarek Kandil Gecesi Amerikan füzelerine secde ediyorlar.” Şöyle devam ediyor: “Allahsız, ahlaksız, dinsiz, kitapsız Reis’e tapınan İslamcıların Amerikan bombalarıyla şevke vecde gelip, mistik ürperişler içinde çılgınca alkışlıyorlar.” Nihayet öldürücü darbe yerine geçsin diye en ağır ve kesin hükmü açıklıyor: “Birer Amerikan icadı olan ülkemizdeki darbelerin hepsi İslamcıların ve AKP’nin önünü açmıştır.”

Soner Yalçın da Nihat Genç’ten farklı değerlendirmiyor İslamcılık ve AKP meselesini. Şöyle ki Odatv ve Sözcü’de yayınladığı yazılarda eskiden beri süregelen Kemalist-sol ajitasyon ve propaganda tekniklerini ufak tefek uyarlamalar eşliğinde sürdürmek hususunda milim boşluk bırakmıyor. Adam akıllı bir tahlili değil, meseleyi bağlamından saptırıp arkasında saf tuttukları Kemalist oligarşiye hizmeti vazife edinmişler çünkü. İslami kimlik ve kesimleri en çirkin ve nefret uyandıran vasıflarla kirletme misyonlarından hiç ama hiç ödün vermiyorlar. Mesela şu cümleye bir bakalım: “Kimi yandaşlar 6. Filo’yu hâlâ kıble yapmayı sürdürüyor; ABD’nin başarısı için dua ediyor! Böyle saf tutmayı alışkanlık yaptılar.” Müslümanların kıble, dua ve saf tutma gibi tüm temel İslami değerleri, Amerikan emperyalizminin hizmetine amade kılmış bir zilletin temsilcisi olarak yaftalamak çok kolay ve zevk veren bir meslek olarak sürüp gidiyor.

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