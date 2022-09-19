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Spor Şeyma'ya tokat üstüne tokat!
Spor

Şeyma'ya tokat üstüne tokat!

Bir partide çekilen ve uyuşturucu kullandığı görüntüleriyle tepkilerin odağında olan Şeyma Subaşı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Şeyma Subaşı'nın kreatif direktör ve marka yüzü olarak imza attığı koleksiyonunun tanıtımı ani bir kararla iptal oldu. İddialara göre marka o görüntülerden sonra Şeyma Subaşı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 12:04:00 -
Şeyma'ya tokat üstüne tokat!

Bir partide çekilen ve uyuşturucu kullandığı görüntüleriyle tepkilerin odağında olan Şeyma Subaşı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Şeyma Subaşı'nın kreatif direktör ve marka yüzü olarak imza attığı koleksiyonunun tanıtımı ani bir kararla iptal oldu. İddialara göre marka o görüntülerden sonra Şeyma Subaşı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Şeyma Subaşı'nın görüntüleri gündeme düştükten sonra hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre bir spor giyim markası, Şeyma Subaşı'nın marka yüzü olarak imza attığı koleksiyonunun tanıtımını yapacaktı. Ancak özel görüntülerden sonra etkinlik iptal edildi.

Marka duyurusunda "Bugün gerçekleştireceğimiz tanıtım etkinliğini ileri bir tarihte gerçekleştirmek üzere erteleme kararı aldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Yeni davetle ilgili detayları en kısa sürede paylaşacağız" denildi.

'ŞEYMA SUBAŞI İŞİNDEN OLDU' İDDİASI

İddiaya göre Şeyma Subaşı ve marka arasındaki anlaşma da iptal edildi. 

 


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