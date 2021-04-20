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Medya Seyirci şok oldu... Kuruluş Osman’dan acı haber! Eğer doğruysa...
Medya

Seyirci şok oldu... Kuruluş Osman’dan acı haber! Eğer doğruysa...

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 55. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 11:31:00 -

Son dönemin popüler tarih dizilerinden Kuruluş Osman’ın 55. Bölüm 2.Fragmanı da yayınlandı.

Fragmanda Osman bey ve kayılar savaş meydanında Nikola ile çarpışırken Malhun hatun ve alpleri yardıma geliyor.

Öte yandan fragmanın son sahnesinde Cerkutay’ın yerde hareketsiz bir biçimde yattığı görülüyor. Bu görüntü dizinin hayranlarında “Cerkutay diziye veda mı edecek?” endişesi meydana geldi. Bu sorunun acevabı dizinin yeni bölümünün yayınlamasıyla birlikte ortaya çıkacak.

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