Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.



Kösebalcı Mahallesi'nde İ.C. yönetimindeki 33 HP 918 plakalı özel araç, aniden alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede aracı kaplarken, sürücü ve beraberindeki bir kişi yanmaktan son anda kurtuldu. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.