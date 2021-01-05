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Yaşam Seyir halindeyken alev topuna dönen araç yürekleri ağza getirdi
Yaşam

Seyir halindeyken alev topuna dönen araç yürekleri ağza getirdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki bir araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 21:58:00 -
Seyir halindeyken alev topuna dönen araç yürekleri ağza getirdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yunus Emre Taşdemir'in kullandığı otomobilin motor kısmında çıkan yangını çevredekiler ve itfaiye ekipleri söndürdü.

Seyir halindeyken yanmaya başladı

Durak mahallesi Emet kavşağında meydana gelen olayda, Yunus Emre Taşdemir yönettiği 34 MCP 6234 plakalı otomobilin motor kısmında dumanlar yükseldi.

 

Durumu fark eden Taşdemir aracı durdurup kendi ve çevredekilerin yardımı ile otomobili söndürmeye çalıştı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

 

Soruşturma sürüyor

Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

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