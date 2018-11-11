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Seyir halindeyken alev alan otomobili çevredekiler söndürdü

Adıyaman'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

11 Kasım 2018 Pazar 18:30
Seyir halindeyken alev alan otomobili çevredekiler söndürdü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Aysel Han idaresindeki 34 E 7692 plakalı otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Çıkan dumanları fark eden sürücü otomobili yolun kenarına park ederek çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların yardımları ile söndürülen yangın otomobilde maddi hasara neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 18:30
  1. Adıyaman
  2. Gölbaşı
  3. Seyir halindeki otomobil yandı
  4. otomobil yangını

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