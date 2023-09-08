Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Osmaniye'de seyir halindeki otobüsün motor kısmında başlayan alevler bir anda tüm otobüsü sardı. Şoför ve yolcular son anda otobüsten inerken, araç kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'dan Ankara'ya seyir halinde olan 73 FA 555 plakalı yolcu otobüsünün, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında motor kısmında yangın çıktı.
Dumanları gören otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları otobüsten çıkardı.
Aracın diğer yerlerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.