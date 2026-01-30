  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kandil’in aparatlarını sevindirdi Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü Sokak çetelerine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki! "Derdi milletimiz için yapacağımız konutlar" Konya'da vicdanları kanatan vahşet! Babasını dövüp, amcasına video attı! CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti CHP'li büyükşehirlerde büyük düşüş! Oy dilenecek hale geldiler Moğultay artıkları adaleti zedeliyor Suriye'de flaş gelişme! Ateşkes ve entegrasyonda yeni mutabakata varıldı 2 ayda yapılamaz diyerek “iftira atanlar” utanır mı? Hatay'ın sağlık yükünü sırtladı
Yerel Seyir halindeki tüp kamyonu bomba gibi patladı!
Yerel

Seyir halindeki tüp kamyonu bomba gibi patladı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Trabzon’un Sürmene ilçe merkezinde bugün seyir halindeki bir tüp kamyonunun kasasında bulunan tüplerden biri büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle çevreye savrulan tüp parçaları, o sırada yan şeritte ilerleyen bir otobüsün üstüne düştü.

Bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, patlama nedeniyle hem tüp kamyonunda hem de otobüste maddi hasar meydana geldi. Patlamanın yaşandığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anına ait görüntüler, görenleri adeta şoke etti. Olası bir facianın kıl payı atlatıldığı olayda, patlamanın daha şiddetli olması halinde çok daha ağır sonuçlar yaşanabileceği ifade edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, vatandaşlar özellikle tehlikeli madde taşıyan araçların denetimlerinin artırılmasını istedi.

Kış tehlikesi kapıda! Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine dikkat
Kış tehlikesi kapıda! Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine dikkat

Sağlık

Kış tehlikesi kapıda! Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine dikkat

Avcılar’da korku dolu anlar: Kazı sırasında doğal gaz borusu delindi
Avcılar’da korku dolu anlar: Kazı sırasında doğal gaz borusu delindi

Yaşam

Avcılar’da korku dolu anlar: Kazı sırasında doğal gaz borusu delindi

Soğuk dalga vurdu: Doğal gaz rekor kırdı
Soğuk dalga vurdu: Doğal gaz rekor kırdı

Dünya

Soğuk dalga vurdu: Doğal gaz rekor kırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23