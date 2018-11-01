0553 313 94 23
impression

Seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Kocaeli Gebze'de seyir halindeki bir TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, trafiği durma noktasına getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01 Kasım 2018 Perşembe 16:54
Seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev aldı. Kargo eşyaları yüklü dorse alev alev yanarken, yol ulaşıma kapandı.

Olay, D-100 Karayolu Gebze Beylikbağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, ancak sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 DIL 97 plakalı TIR'ın dorsesi bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü, dorseden yükselen dumanları görünce yolun sağ şeridinde çekiciyi dorseden ayırdı. Dorse alevler içerisinde kalırken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yol ulaşıma kapatıldı. Kargo eşyaları yüklü dorse tamamen yandı. Yaklaşık yarım sat süren söndürme çalışmalarının ardından yol ulaşıma açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 16:54
  1. İstanbul
  2. Kocaeli
  3. Gebze
  4. TIR
  5. TIR dorsesi yandı
  6. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor 7 eksikle hazırlıklarına devam etti
    1. Trabzonspor 7 eksikle hazırlıklarına..
    2. Bakan duyurdu, Türkiye 17 basamak..
    3. Aziz Yıldırım böyle veda etti!
    4. Yolda karşılaştı, bacağından vurdu
    5. Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde baygın..
    6. Türkiye ve ABD arasında ortak devriye!
    7. Seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev..
    8. Muş'un Bulanık ilçesinde terör..
    9. FETÖ'nün işaret ettiği Metin Külünk..
    10. Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler..
    11. PFDK Fenerbahçe ve Galatasaray’a derbi..
    12. Valilik açıkladı! Aranan 5 kişi..
    13. Eski AYİM üyesi itiraf etti!..
    14. Maltepe’de maskeli market soyguncusu..
    15. 17 yaşın altındaki taraftarlara bilet..
    16. Trafik canavarı yine sahnede! 3'ü..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Fidan'ı..
    18. 15 Temmuz destanıyla ilgili skandal..
    19. 109 yıllık rekabette 388. randevu
    20. BM'den Cemal Kaşıkçı çağrısı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları