  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı

Karabük’te seyir halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:04:05 -
Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı

Karabük’te seyir halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangın maddi hasara yol açtı.


Edinilen bilgiye göre olay Karabük-Safranbolu karayolu Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Cihan A. yönetimindeki 78 SC 3278 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü araçtan inip yol kenarına park ettikten sonra otomobil alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale edemeyen sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin yardımı ile araç yoldan kaldırıldı.


Aracının seyir halinde iken teklemeye başladığını ifade eden sürücü, otomobilden indikten sonra bir anda alev aldığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı