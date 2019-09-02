Seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alması sonucunda baba ve oğlu yaralandı.02 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
Feyruh Ahmed idaresindeki otomobilde, Çamlıca Mahallesi Vali Muammer Güler Caddesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olayda hafif yaralanan SürücüAhmed ile yanında bulunan oğlu Muhammed Ahmed, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
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