0553 313 94 23

Seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alması sonucunda baba ve oğlu yaralandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
Seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 yaralı

Feyruh Ahmed idaresindeki otomobilde, Çamlıca Mahallesi Vali Muammer Güler Caddesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayda hafif yaralanan SürücüAhmed ile yanında bulunan oğlu Muhammed Ahmed, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
  1. Çamlıca Mahallesi
  2. Vali Muammer Güler Caddesi
  3. 112 Acil Servis ekipleri
  4. İslahiye Devlet Hastanesi
  5. İtfaiye ekipleri
  6. Gaziantep'in İslahiye ilçesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Türkiye, halkın iradesini en üstte tutan kuvvetler ayrılığı fikrine ve bunun üzerine bina ettiği demokrasi anlayışına hep bağlı kalmıştır."
    1. Erdoğan: "Türkiye, halkın iradesini en..
    2. Çevre yolunda kaza: 8 yaralı
    3. Başkan Bulut asfalt çalışmalarını..
    4. Genç sanatçı adayları sertifika aldı
    5. Antalya OSB Teknopark ile OSTİM..
    6. Şüpheli şahsın üzerinden silah ele..
    7. TCMB'den repo ihalesi
    8. Karaköprü’de yol açma çalışmaları..
    9. "Piramitleri görsen başgana..
    10. Rize'de fırtına çatıyı uçurdu, araçlar..
    11. VakıfBank'tan dış ticareti destekleyen..
    12. Engelli sporcu Melike Yazıcı'nın..
    13. 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni
    14. Festvaller şehri İzmit, Sanatfest’e..
    15. ABD İdlib’i YPG/PKK için vurdu
    16. Evlilik son 3 yılda 77 bin 396 basın..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Refahlarına ve..
    18. Bayburt AFAD İl Müdürü Adil Arslan:..
    19. Geleceğin başarılı piyano..
    20. Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak