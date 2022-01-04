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Yerel Seyir halindeki İETT aracında korkutan yangın
Yerel

Seyir halindeki İETT aracında korkutan yangın

Güngören'de seyir halindeki İETT otobüsünün balataları tutuştu. Araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 10:15:00 -
Seyir halindeki İETT aracında korkutan yangın

D-100 Karayolu Yanyol Merter mevkiinde, Bakırköy istikametine seyir halindeki 34 F 8868 plakalı İETT otobüsünün balataları, saat 08.30 sıralarında yanmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü, otobüsü durdurdu. Yolcular ise hızla otobüsü terk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından otobüsün balatalarındaki yangın, büyümeden söndürüldü.

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