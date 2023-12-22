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Yerel Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Yerel

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
2023-12-22 09:53:00 -
Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Bursa’da seyir halindeki bir kamyon arıza sonrası otobanda alevlere teslim oldu.

Olay, akşam saatlerin Karacabey mevkii İstanbul İzmir otobanında meydana geldi. Seyir halindeki kamyon bir anda alev almaya başladı. Araçtan çıkan alevleri gören sürücü kamyonu hemen kenara çekti. İlk müdahaleyi kendisi yapsa da başarılı olamayan sürücü durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alev topuna dönen kamyonu söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili tahkikat başlatırken, olayda yaralanan olmadı.

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