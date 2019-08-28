Seyir halinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar
Tekirdağ'da bir aracın sürücüsü ile yanındaki 3 kişi, seyir halinde uyuşturucu kullanırken yakalandı.28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:44
Tekirdağ'da bir aracın sürücüsü ile yanındaki 3 kişi, seyir halinde uyuşturucu kullanırken yakalandı.
Polis ekipleri,Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine taksiyi durdurdu.
Kontrollerde, uyuşturucu kullandığı belirlenen sürücü Ö.D. ile araçtaki M.A, M.R. ve S.M. gözaltına alındı.
Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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