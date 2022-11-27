Seyidoğlu Gıda’ya 2 ödül birden

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun desteği ile gerçekleştirilen Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni Crowne Plaza Florya’da düzenlendi. ‘’Geleceği Besle’’ mottosuyla düzenlen Zirve’de alanında uzman konuşmacıların katılacağı paneller, gıda israfına farkındalık sağlayacak workshoplar, 7 ülkenin temsilcileriyle B2B görüşmeleri, alanının En’lerinin ödüllendirildiği Feed The Future Ödül Töreni ve daha birçok etkinlik gerçekleştirildi. Açılışını Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin yaptığı etkinlik sonunda güvenilir ürün üreten firmalara ödül verildi. Seyidoğlu Gıda’da bu ödülün sahibi oldu. Ödülü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın elinden Seyidoğlu Genel Müdürü Mehmet Göksu aldı. Ödül hakkında konuşan Mehmet Göksu, “Kaliteden asla taviz vermeden 70 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. 3 kuşak boyunca tüketici nezdinde elde ettiğimiz güvenin bu ödülle taçlandırılmasından ayrıca mutluyuz” diye konuştu.

İkinci ödülünü de Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları 2022 Yarışmasından alan Seyidoğlu Gıda, Yarışmada kullanım kolaylığı, üretim kalitesi ve çevreye duyarlılığı gibi kategorilerde finale kalarak bronz ödülü almaya hak kazandı. Firma olarak ambalaj tasarımlarında yenilikçi bir bakış açısı getirdiklerini ifade eden Genel Müdür Göksu, “Kalitemizle damaklara ambalajlarımızla da göze hitap etmek istedik. Pratik ve inovatif ambalajlarımız tüketicinin büyük ilgisini çekti. Bu anlamda değişime ve yeniliğe açık tasarımlara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.