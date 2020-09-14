  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Seyhan Nehri üzerinde gondolda film izleme keyfi
Aktüel

Seyhan Nehri üzerinde gondolda film izleme keyfi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 21:26:39 -
Seyhan Nehri üzerinde gondolda film izleme keyfi

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Seyhan Nehri üzerinde gondollarda seyircilere film gösterimi yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehircilik Atölyesi, Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Altın Koza AŞ iş birliğinde ücretsiz “Gondol’da Film Gösterimleri” etkinliği düzenlendi.

Açık havada film izleme keyfi sunulan etkinlikte nehir üzerindeki 8 gondol ile nehir kıyısı boyunca sosyal mesafeye uygun hazırlanan 100 kişilik oturma düzeninde sinemaseverler "7. Koğuştaki Mucize” filmini izleme imkanı buldu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Altın Koza Film Festivali'nin, Adana için olmazsa olmaz bir etkinlik olduğunu söyledi.

Adana'nın, sinema kenti olduğunu ve sinemaya damga vurmaya devam ettiğini belirten Karalar, "Eskiden önemli filmler yazlık sinemalarda oynatılırdı. Bizde sinemayı halkla buluşturmak istedik. Sosyal mesafeye uyan gondollarla birlikte çok değişik, Türkiye'de örneği olmayan bir iş yaptık. Salgından dolayı herkes bunaldı. Stresten insanlar ne yapacağını şaşırdılar. Değişik bir şey yapalım dedik. Film gösterimi 10 gün sürecek." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adliyeye götürülen DEAŞ'lı böyle bağırdı:
Gündem

Adliyeye götürülen DEAŞ'lı böyle bağırdı: "Süleyman Soylu'yu aldırtacağım!"

Bursa ve Mersin’de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ sempatizanlarından birisi adliyeye götürülürken ''Süleyman Soylu'yu aldırtacağım'' diy..
Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı
Gündem

Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını her fırsatta FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve p..
Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Dünya

Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası protestoların başlayıp halen devam ettiği Belarus'ta dün 774 göstericinin gözaltına ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı