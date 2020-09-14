Seyhan Nehri üzerinde gondolda film izleme keyfi

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Seyhan Nehri üzerinde gondollarda seyircilere film gösterimi yapıldı.



Adana Büyükşehir Belediyesi Şehircilik Atölyesi, Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Altın Koza AŞ iş birliğinde ücretsiz “Gondol’da Film Gösterimleri” etkinliği düzenlendi.



Açık havada film izleme keyfi sunulan etkinlikte nehir üzerindeki 8 gondol ile nehir kıyısı boyunca sosyal mesafeye uygun hazırlanan 100 kişilik oturma düzeninde sinemaseverler "7. Koğuştaki Mucize” filmini izleme imkanı buldu.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Altın Koza Film Festivali'nin, Adana için olmazsa olmaz bir etkinlik olduğunu söyledi.



Adana'nın, sinema kenti olduğunu ve sinemaya damga vurmaya devam ettiğini belirten Karalar, "Eskiden önemli filmler yazlık sinemalarda oynatılırdı. Bizde sinemayı halkla buluşturmak istedik. Sosyal mesafeye uyan gondollarla birlikte çok değişik, Türkiye'de örneği olmayan bir iş yaptık. Salgından dolayı herkes bunaldı. Stresten insanlar ne yapacağını şaşırdılar. Değişik bir şey yapalım dedik. Film gösterimi 10 gün sürecek." diye konuştu.