Şeyh Raid Salah hakkında karar verildi

Şeyh Raid Salah'ın avukatlarından Halid Zebarika, işgal rejimi Sulh Mahkemesi'nin dün Salah'ın şartlı tahliyesine karar verdiğini fakat kararın uygulanmasını bazı teknik icraatların tamamlanması için Perşembe gününe ertelediğini bildirdi.

Fiem'in aktardığına göre Şeyh Raid Salah'ın tahliye şartlarının ağır olduğunu ifade eden Zebarika, şartlar arasında Salah'ın evinin bulunduğu Ummu'l-Fahm kentinde değil Kefer Kunna beldesinde ev hapsinde kalması, birinci derece akrabaları dışında kimseyle görüşmemesi ve medyaya konuşmamasının da yer aldığını açıkladı.

ELEKTRONİK BİLEKLİK TAKILACAK

Avukat Zebarika, ev hapsi şartıyla serbest bırakılacak Şeyh Raid Salah'ın kaldığı evden ayrılmaması için kendisine elektronik bileklik takılacağını söyledi.

İşgal rejimi savcılığının geçen sefer olduğu gibi şartlı tahliye kararına yine itiraz edebileceğine dikkat çeken Zebarika, savcılığın bu kez itiraz etmemesini dilediklerini bildirdi.

Hayfa kentindeki Sulh Mahkemesi geçtiğimiz Mart ayında Şeyh Raid Salah'ın şartlı tahliyesine karar vermiş fakat işgal rejimi savcılığı itiraz ederek kararın infazını engellemişti.