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Aktüel

Şeyh Pınarı Mesire alanının eksikleri giderildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende ilçesine bağlı Balaban mahallesinde bulunan Şeyh Pınarı Mesire alanında çevre düzenleme ve fidan dikim çalışmaları gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:51:38 -
Şeyh Pınarı Mesire alanının eksikleri giderildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende ilçesine bağlı Balaban mahallesinde bulunan Şeyh Pınarı Mesire alanında çevre düzenleme ve fidan dikim çalışmaları gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi Darende ilçesi Balaban mahallesinde 1500 metrekarelik alanda oluşturulan Şeyh Pınarı Mesire alanında ihtiyaç duyulan, 2 adet kamelya, 8 adet bank ve çöp kovalarını alana yerleştirdi. Ayrıca çevre düzenleme çalışmalarının da yapıldığı mesire alanında 143 adet çeşitli cins ve türden fidanın dikimi de yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.


Balaban Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi, “Şeyh Pınarı Mesire alanındaki çalışmalarımıza destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve mahalle sakinlerine bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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