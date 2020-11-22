Şeyh Nureddin Mutlu koronavirüse yakalandı
Norşin’in önemli kanaat liderlerinden Şeyh Nurettin Mutlu’nun koronavirüse yakalandığı bildirildi.
İşinsanı Alaattin Epözdemir, Bitlis’in Norşin ilçesinde yaşayan bölgenin tanınan kanaat önderlerinden Norşin Şeyhi Şeyh Nurettin Mutlu’nun Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.
Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Bölgemizin ve yöremizin değerli alim ve kanaat önderi; Şeyh Nurettin Mutlu Covid nedeniyle Norşén’de tedavi görmektedir. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyor, kısa zamanda sağlığına kavuşması diliyoruz. İzmir Doğu ve Güneydoğu Anadolu Derneği” ifadelerini kullandı.