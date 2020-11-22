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Gündem Şeyh Nureddin Mutlu koronavirüse yakalandı
Gündem

Şeyh Nureddin Mutlu koronavirüse yakalandı

Norşin’in önemli kanaat liderlerinden Şeyh Nurettin Mutlu’nun koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 01:49:00 -
Şeyh Nureddin Mutlu koronavirüse yakalandı

İşinsanı Alaattin Epözdemir, Bitlis’in Norşin ilçesinde yaşayan bölgenin tanınan kanaat önderlerinden Norşin Şeyhi Şeyh Nurettin Mutlu’nun Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.

Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Bölgemizin ve yöremizin değerli alim ve kanaat önderi; Şeyh Nurettin Mutlu Covid nedeniyle Norşén’de tedavi görmektedir. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyor, kısa zamanda sağlığına kavuşması diliyoruz. İzmir Doğu ve Güneydoğu Anadolu Derneği” ifadelerini kullandı.

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