Şeyh Bukeyrat’a gözaltı işkencesi
İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat’ı gözaltına aldı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, Şeyh Bukeyrat’ın işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Silsile Kapısı’ndaki Vaaz ve İrşad Bürosu’ndan çıktığı sırada İsrail polisince gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, Şeyh Bukeyrat’ın gözaltına alınma nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
Son olarak 4 Kasım’da gözaltına alınan Şeyh Bukeyrat’a 6 ay Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırılma cezası verilmişti.
Siyonistler, Filistinli yetkilileri sık sık benzer şekillerde gözaltına alıp, sindirmek ve görevlerini yapamaz hale getirmek istiyor.