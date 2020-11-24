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Dünya Şeyh Bukeyrat’a gözaltı işkencesi
Dünya

Şeyh Bukeyrat’a gözaltı işkencesi

İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat’ı gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:03:00 -
Şeyh Bukeyrat’a gözaltı işkencesi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, Şeyh Bukeyrat’ın işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Silsile Kapısı’ndaki Vaaz ve İrşad Bürosu’ndan çıktığı sırada İsrail polisince gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, Şeyh Bukeyrat’ın gözaltına alınma nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Son olarak 4 Kasım’da gözaltına alınan Şeyh Bukeyrat’a 6 ay Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırılma cezası verilmişti.

Siyonistler, Filistinli yetkilileri sık sık benzer şekillerde gözaltına alıp, sindirmek ve görevlerini yapamaz hale getirmek istiyor.

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