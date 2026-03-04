Şeyh Ahmed Yasin’in hayatı kitap oldu!

  • İSTANBUL
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın kurucu lideri Şeyh Ahmed Yasin’in hayatı ve mücadelesi kitaplaştırıldı. Gazeteci Ahmed Mansur ile yaptığı söyleşilerden derlenen eser, Hamas’ın kuruluş sürecinden İntifada yıllarına kadar birçok döneme ışık tutuyor...

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın kurucu lideri Şeyh Ahmed Yasin’in hayatı ve siyasi mücadelesi yeni bir kitapta bir araya getirildi. Gazeteci Ahmed Mansur ile gerçekleştirilen söyleşilere dayanan eser, Yasin’in yaşam öyküsünü, Filistin’deki direniş sürecini ve Hamas’ın kuruluşuna giden süreci anlatıyor.

 

Bir mücadelenin tarihi

Bu kitap, sadece bir direniş önderinin hatıratı değil, siyonizmin işgaliyle kirlettiği bir coğrafyanın bağrından çıkan iman, azim ve sabırla dolu bir mücadele tarihidir.

 

Tekerlekli bir sandalyeden yükselen sesin silahların gürültüsünü bastırdığı, kırılgan bir bedenin emperyal bir düzeni titrettiği bu büyük hikâye, umudumuzu yeşertecek, mücadeleyi bırakmamamızı tekrar hatırlatacaktır.

 

“Sabah Yakın Değil mi?”, karanlığın en koyu anında sorulmuş bir sorudur. Umutsuzluğun yaygınlaştığı, Müslümanların yenilgisinin kader gibi dayatıldığı bir çağda, direnişi yalnız silahla değil inanç, ümit ve kararlılıkla inşa eden bir iradenin kelimelere dökülmüş hâlidir.

 

Bu satırlarda işgal vardır, zindan vardır, suikast ve katliamlar vardır; ama bütün bunların ötesinde siyonist işgale karşı sarsılmaz bir irade vardır. Bu sayfalar kapandığında geriye tek bir soru kalır: Karanlık bu kadar yoğunsa… Sabah gerçekten yakın değil midir?

