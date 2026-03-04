Stratejik hedefleri vuruyor: Sığınak delici bomba nasıl çalışıyor?

ABD-İsrail ortak askeri operasyonunun ilk saatlerinde, İran İslam Cumhuriyeti’nin dini lideri Ali Hamaney, Tahran’ın Pasteur semtindeki Beyt-i Rahberi olarak bilinen yerleşkesini hedef alan bir hava saldırısında öldürüldü. Saldırıda ABD’ye ait B-2 bombardıman uçaklarının ve nükleer sığınakları yok etme gücüne sahip GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) kullanıldığı belirtildi. İşte bu hayalet uçakların ve bombaların özellikleri:

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI

ABD’ye ait B-2 bombardıman uçaklarının, yalnızca ABD envanterinde bulunan 15 tonluk iki adet sığınak delici bombayı taşıyabildiği belirtiliyor.

B-2, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabilen ve yer altına inşa edilmiş nükleer araştırma tesisleri gibi güçlendirilmiş hedeflere yüksek hassasiyetle saldırı düzenleyebilen ABD’nin en gelişmiş stratejik silah platformlarından biri olarak kabul ediliyor.

Her bir B-2 uçağının maliyeti yaklaşık 2,1 milyar dolar seviyesinde ve bu da onu şimdiye kadar üretilmiş en pahalı askeri uçaklardan biri haline getiriyor. Savunma şirketi Northrop Grumman tarafından geliştirilen ve gizlilik teknolojisi nedeniyle “hayalet” olarak anılan uçakların üretimine 1980’lerin sonunda başlandı. Ancak Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından program durduruldu ve toplamda sadece 21 adet üretildi.

Uçağın yakıt ikmali yapmadan 11 bin kilometreden fazla menzile ulaşabildiği biliniyor. Daha önce havada yakıt ikmaliyle Missouri’den Afganistan ve Libya’ya uzanan uzun menzilli görevler gerçekleştiren B-2’lerin İran’a kadar operasyon yapabildiği de belirtiliyor.

B-2’nin gizlilik özelliği, radar emici malzemeler ve özel açısal tasarım sayesinde düşman hava savunma sistemleri tarafından tespit edilme riskini ciddi ölçüde azaltıyor. Radar izinin küçük bir kuşunkine benzer büyüklükte olduğu ve bu nedenle geleneksel radarlar tarafından neredeyse fark edilemediği ifade ediliyor.

Uçak ayrıca 18 bin kilogramdan fazla mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Bu kapasite sayesinde çeşitli konvansiyonel ve nükleer silahları taşıyabiliyor. Japan Times’ın aktardığına göre B-2’nin dahili silah bölmeleri, iki adet GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) gibi büyük sığınak delici bombaları da taşıyabilecek şekilde tasarlandı.

SIĞINAK DELİCİ BOMBALAR

ABD hükümetine göre GBU-57A/B, derinlere gömülü ve ağır şekilde güçlendirilmiş sığınaklar ile tünelleri imha etmek için tasarlanmış büyük bir delici mühimmat.

Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki bomba, hedefe çarptıktan sonra yaklaşık 61 metre derinliğe kadar nüfuz edebiliyor. Uzmanlara göre birden fazla bombanın ardışık şekilde kullanılması, daha derin yer altı hedeflerinin vurulmasını mümkün kılabiliyor.

Silahın 6,25 metre uzunluğu ve GPS kılavuzlu hassas hedefleme sistemi, belirli yeraltı tesislerine karşı isabetli vuruşlar yapılmasını sağlıyor. Sertleştirilmiş betona 60 metreden fazla nüfuz etme kabiliyeti, onu dünyanın en korunaklı yeraltı tesislerine karşı etkili kılıyor.

Boeing tarafından geliştirilen MOP, bugüne kadar gerçek bir savaş operasyonunda kullanılmadı. Bomba şimdiye kadar yalnızca ABD’nin New Mexico eyaletindeki White Sands Füze Test Sahası’nda test edildi.

Uzmanlar bu mühimmatın, 2017’de Afganistan’da kullanılan ve “Mother of All Bombs (MOAB)” olarak bilinen yaklaşık 9 bin 800 kilogramlık bombadan daha güçlü olduğunu belirtiyor.

BBC'ye konuşan Bradford Üniversitesi Barış Çalışmaları Onursal Profesörü Paul Rogers, ABD’nin bu tür mühimmatlar üzerinde uzun süre çalıştığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “ABD Hava Kuvvetleri, MOAB büyüklüğüne yakın ancak patlayıcı yükü son derece sert bir metal gövde içine yerleştirilmiş silahlar geliştirmek için ciddi çaba harcadı. Bu çalışmaların sonucu olarak GBU-57A/B ortaya çıktı.”