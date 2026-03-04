  • İSTANBUL
Kızılay 60 bin kişiye yemek ulaştırıyor: Aşevleriyle yalnızları yalnız bırakmıyor
AA Giriş Tarihi:

Kızılay 60 bin kişiye yemek ulaştırıyor: Aşevleriyle yalnızları yalnız bırakmıyor

Türk Kızılayı, ‘Bu Ramazan’da da Bir Başına Olanların Yanı Başındayız’ kampanyası kapsamında, ülke genelindeki 43 aşevinden her gün 60 bin ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırıyor; Genel Başkan Fatma Meriç Yılmaz da Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi’nde dağıtım programına katıldı.

#1
Foto - Kızılay 60 bin kişiye yemek ulaştırıyor: Aşevleriyle yalnızları yalnız bırakmıyor

Aşevlerinin kıtlık, savaş zamanlarında ve sonrasında Kızılayın tarihinde hep var olduğunu belirten Yılmaz, "Biz aşevlerine yaptığımız yatırımı daha da arttıralım kararını aldık. Şu anda Türkiye'nin 81 ilinde 43 aşevinden her gün 60 bin kişiye sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyoruz. 81 ile 81 aşevi kampanyası diye başlattığımız kampanyamız son derece bereketli gidiyor. Bu yılın sonuna kadar 22 yeni aşevini daha hayata geçirmeye hazırlanıyoruz." dedi.

#2
Foto - Kızılay 60 bin kişiye yemek ulaştırıyor: Aşevleriyle yalnızları yalnız bırakmıyor

Evinde tek başına yaşayan yaşlı, engelli vatandaşlara, maddi durumu iyi olsa bile yemeğini pişiremeyenlerin evlerine yemekleri teslim edilen bir aşevi modelinin uygulandığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: "107 yaşında Ankara'daki aşevi biraz daha hibrit modelle çalışıyor. Bulunduğu bölgede alışkanlık gereği gelip buradan kartlarıyla yemeklerini alıp götüren, bunu da bir nevi sosyal aktivite haline getirmiş, biz evinize getirelim dememize rağmen biz gelip alırız diyen bir grup da var ama bunun dışında tabii ki 5 ayrı noktaya aşevinden de araçlarımız çıkıyor. Günlük 2 bin kişinin evine sıcak yemek teslim ediliyor." Yılmaz, ramazanda, aşevlerinin 365 gün olduğu gibi yine hem iftarlık hem de sahurluk dağıtmaya devam edeceğini bildirdi.

#3
Foto - Kızılay 60 bin kişiye yemek ulaştırıyor: Aşevleriyle yalnızları yalnız bırakmıyor

BAĞIŞÇILAR BİRDEN FAZLA SEÇENEKTE BAĞIŞ YAPILABİLİYOR: Ramazan kampanyasıyla 1 milyar 800 milyon liralık yardımın 7 buçuk milyon kişiye ulaştığını, bunun 3 milyonunun yurt dışında, 4 buçuk milyonunun yurt içinde olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Bugün itibariyle mutlulukla söylemek isterim ki şu anda bağışlarımız hedefimizin yüzde 80'ine ulaşmış durumda." diye konuştu. Bağışçıların bağış kanallarına girdikleri zaman farklı bağışları yapabileceklerini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Fitre, fidye, sahur, iftar gibi seçenekler var. 240 liraya SMS atarak ya da bağış yaparak yapılabilen bir zekat kanalı var. Bir de faaliyet açısından bu gönderdiklerini nerede değerlendireceğimizi sorduğumuz bir sekme var diyelim.

#4
Foto - Kızılay 60 bin kişiye yemek ulaştırıyor: Aşevleriyle yalnızları yalnız bırakmıyor

O sekmede de bu bağışın nakde mi gitmesini istediği, gıda kolisi şeklinde mi gitmesini istediği belirtiliyor. Gıda kolisi, evinde kendi yemeğini pişirebilen ama gıda kolisinin içindeki ham maddeye, gıda malzemelerine ihtiyaç duyan kişiler için oluşturduğumuz bir model. Bayram harçlığı ve bayram kıyafeti yardımı da var. Bayram harçlığını da bu sene devreye aldık. Çocuklarımıza 'Sana bayram harçlığı gönderdiler' deyip ellerine bir 250 lirayı teslim etmek istiyoruz. Yılmaz, Gazze'deki aşevinin de günlük 60 bin kişiye yemek dağıtımına devam ettiğini dile getirdi. Konuşmasının ardından Yılmaz, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımına katıldı.

