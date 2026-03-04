Kızılay 60 bin kişiye yemek ulaştırıyor: Aşevleriyle yalnızları yalnız bırakmıyor

Evinde tek başına yaşayan yaşlı, engelli vatandaşlara, maddi durumu iyi olsa bile yemeğini pişiremeyenlerin evlerine yemekleri teslim edilen bir aşevi modelinin uygulandığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: "107 yaşında Ankara'daki aşevi biraz daha hibrit modelle çalışıyor. Bulunduğu bölgede alışkanlık gereği gelip buradan kartlarıyla yemeklerini alıp götüren, bunu da bir nevi sosyal aktivite haline getirmiş, biz evinize getirelim dememize rağmen biz gelip alırız diyen bir grup da var ama bunun dışında tabii ki 5 ayrı noktaya aşevinden de araçlarımız çıkıyor. Günlük 2 bin kişinin evine sıcak yemek teslim ediliyor." Yılmaz, ramazanda, aşevlerinin 365 gün olduğu gibi yine hem iftarlık hem de sahurluk dağıtmaya devam edeceğini bildirdi.