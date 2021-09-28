Seyfi Dursunoğlu öldü kavgası bitmedi! Paranın kokusunu alan ÇYDD peşini bırakmıyor

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'Huysuz Virjin' sahne adını kullanarak yaşamı boyunca topluma ahlaksızlık pompalayan Seyfi Dursunoğlu'nun ölümünün üzerinden 1 yılı aşkın zaman geçse de miras kavgası sona ermedi. Türkan Saylan'ın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Dursunoğlu'nun yeğenleri arasındaki dava devam ediyor.

Vasiyetnamenin iptali davası sürüyor

Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam, Dursunoğlu'nun servetini ÇYDD'ye bağışlaması sebebiyle "vasiyetnamenin iptali" için mahkemeye başvurmuştu.

Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetname hazırlarken noterde yanında olan arkadaşı Garabet Baltaoğlu, ÇYDD'nin açtığı davada tanık olarak yer aldı. Dursunoğlu'nun parasını kaybetmek istemeyen yeğenleri ise Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını istedi. Mahkeme, Baltaoğlu'nun o dönem kullandığı ilaçların ve hastane kayıtlarının incelenmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

'Seyfi beye bir bardak su vermediler'

Garabet Baltaoğlu, davaya ilişkin yaşanan süreci Hürriyet'e anlattı. Dursunoğlu'nun yeğenlerini vefasızlıkla suçlayan Baltaoğlu, "Seyfi Bey abim gibiydi, ben de onun sağ koluydum. Her yerde yanındaydım. Yardımcıları izindeyken yalnız kalmasın diye her pazar ona giderdim, Yeğenlerinden bir tek Güliz Hanım'la görüşürdü. Diğerleri, ona dava açanlar, Seyfi Bey'i ne görmüştür ne de bir bardak su ikram etmişlerdir. Seyfi Bey bir gün antika eşyalarının fotoğrafını çektirdi, 'Onları Güliz'e vereceğim. Evi de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlıyorum' dedi. 'Hayırlısı olsun' dedim. Arabasını da yardımcısına bıraktı. O vasiyete başka bir ahbabımızla şahit oldum. Daha sonra canlı şahitlik istenince gidip noterde şahitlik yaptım. Yeğenlerinin Seyfi Bey'e faydaları olmadığı gibi zararları var, yazık. Hiçbir hakları yokken bu parayı istiyorlar. Bir bayramda, bir yılbaşında tebrik bile etmediler. Dilencilik yapıyorlar. Halbuki hali vakti yerinde insanlar." dedi.