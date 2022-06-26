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Yerel Seydikemer’de silahlı kavga!
Yerel

Seydikemer’de silahlı kavga!

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 23:51:00 -
Seydikemer’de silahlı kavga!

Olay, Karadere Mahallesi Özden Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede mısır satışı yapan M.A. ile oğlu Bahadır Akçaal, tezgahları önünde kavga ettikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Bahadır Akçaal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Açılan ateş sırasında yaralanan M.A. ile olay yerinden bulunan R.T. isimli şahıs ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Bahadır Akçaal’ın cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ailenin yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çok yönlü çalışma başlattı.

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