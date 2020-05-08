Seydikemer’de açılışa hazırlanan kuaför ve berberler dezenfekte edildi

Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 11 Mayısta hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti.

Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Harun Sağır, koordinesinde yapılan dezenfeksiyon çalışmalarında dezenfeksiyon ekipleri tarafından ilçe merkezi ve mahallerde buluna 60 berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte edildi.

Oda Başkanı Sağır, berber, kuaför ve güzellik salonlarını ücretsiz olarak dezenfekte ettirdiklerini söyledi. Hafta başı hizmete başlayacaklar için Cuma gününden bugün bütün iş yerlerimizi dezenfekte etiklerini dile getiren Sağır, “Berber ev kuaförler kurallara uyma noktasında her hangi bir sıkıntımız yok. Tabi bu onlar için biraz maliyetli bir süreç tek kullanımlık havlu, tek kullanımlık malzemeler olacağı için biraz maliyetli olacak, bir sürede çalışmadıkları için iş yeri kira olanların kiraları devam etti. Bağ kurları devam etti” diye konuştu.

Berber Mehmet Aykurt da, “Yeni tip korona virüs tedbirler kapsamında 1,5 ayı aşkındır iş yerlerimiz kapalı. Şimdi 11 mayıs da açılacak dükkanlar için esnaf odası ücretsiz dezenfekte uygulaması yapıyor” dedi.

Bayan Kuaförü Seher Çıtak ise, “İş yerlerimiz kapalıydı bu süreçte baya bir zorluklar yaşadık. Ama devletimiz, esnaf odası başkanımız yanımızdaydı. 11 mayıs’ta açılmayı düşünüyoruz. Gelen müşterilerin maskeli ve eldivenli gelmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.