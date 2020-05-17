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Seyahat yasağının kalktığı Kuşadası'na girişler arttı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:09:54 -
Seyahat yasağının kalktığı Kuşadası'na girişler arttı

AYDIN (AA) - Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat yasağının kalkmasının ardından 5 günde 72 bin 660 araç giriş yaptı.

Kaymakam Sadettin Yücel, yaptığı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğünün şehir giriş ve çıkışlarındaki araç takip kameralarından alınan verilere göre 11-15 Mayıs'ta ilçeye Selçuk yönünden 11 bin 467, Söke tarafından ise 61 bin 193 olmak üzere toplam 72 bin 660 aracın giriş yaptığını bildirdi.

Giriş yapan araç ve kişilerin tümünün ilçede kalmadığını belirten Yücel, giriş yapan araç sayısına yakın oranda çıkışın da olduğunu kaydetti.


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