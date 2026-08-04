Van semalarında görsel şölen… Ay ve Satürn’ün aynı karedeki dansı mest etti
Van’da gece saatlerinde Ay ile Satürn’ün aynı açıya gelmesi, gökyüzünde nefes kesen görüntüler oluşturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Van’da gece saatlerinde Ay ile Satürn’ün aynı açıya gelmesi, gökyüzünde nefes kesen görüntüler oluşturdu.
Van semalarında Ay ile Satürn’ün yan yana göründüğü anları izleyenleri büyüledi.
Tarihi dokusu ve eşsiz doğasıyla bilinen Van, dün gece astronomi ve fotoğraf meraklılarını büyüleyen özel bir gök olayına sahne oldu. Dünya'nın tek uydusu Ay ile Güneş Sistemi'nin büyüleyici halkalara sahip gezegeni Satürn, gökyüzünde aynı açıda buluştu.
Gece boyunca zaman zaman etkisini artıran bulutlu havaya rağmen gökyüzünü takip etmekten vazgeçmeyen fotoğraf tutkunları ve gözlemciler, manzarayı izleme fırsatı buldu.
Rüzgarın etkisiyle hareket eden bulutların arasından zaman zaman sıyrılarak beliren Ay ve Satürn, görsel bir şölen sundu. Küçülen 'Şişkin Ay'ın zarafeti ile Satürn’ün parlaklığı muazzam bir kompozisyon oluşturdu.
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