Koronavirüs salgını sebebiyle şehirlerarası ulaşımda haftalardır kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar halen 15 şehirde geçerli olan seyahat kısıtlamasının ne zaman kalkacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

Seyahat kısıtlaması bitti mi? | Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?

Seyahat kısıtlamasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı 19 Mayıs’ta 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi.

Genelgede, “Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, bu geceden 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatılacak” ifadeleri kullanıldı.