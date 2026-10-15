Sekülerlerin hayran olduğu o 'medeni' ülkede her 4 dakikada bir otomobil çalınıyor!

Birleşik Krallık’ta araç hırsızlığı endişe verici seviyelere ulaştı. Ülkede her 4 dakikada bir otomobil çalınırken, organize suç şebekelerinin kullandığı yöntemler dikkat çekiyor.

Birleşik Krallık'ta araç hırsızlığı, organize suç şebekelerinin de etkisiyle ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Ülke genelinde her 4 dakikada bir otomobilin çalındığı belirtilirken, çalınan araçların bir bölümü kısa sürede parçalanıyor, bir bölümü ise yurt dışına gönderiliyor.

BBC'nin haberine göre, İngiltere ve Galler'de araç hırsızlığı vakaları son 10 yılda yaklaşık yüzde 50 arttı. Suç şebekeleri tarafından sipariş üzerine çalınan bazı otomobillere yeni plakalar takılarak yeniden satışa sunuluyor. Bazı araçlar ise uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, soygun ve ev hırsızlığı gibi suçlarda kullanılıyor.

ÇALINAN ARAÇLAR YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR

İngiliz polisi, çalınan otomobillerin önemli bir bölümünün Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Jamaika gibi ülkelere gönderildiğini bildirdi.

İngiltere ve Galler'de geçen yıl kayıtlara geçen araç hırsızlığı vakaları yüzde 5 düşerek 119 bine geriledi. İskoçya'da yıllık vaka sayısı yaklaşık 5 bin, Kuzey İrlanda'da ise bin 200 seviyesinde kaldı.

OPERASYONLARDA YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Geçtiğimiz ay 32 emniyet teşkilatının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda en az 286 kişi gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında 319 araca da el konuldu.

DAVAYA DÖNÜŞEN VAKALARIN ORANI YÜZDE 3

İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl bildirilen araç hırsızlığı vakalarının yalnızca yüzde 3'ünde şüpheliler hakkında dava açıldı veya mahkemeye çıkmaları için resmi çağrı yapıldı.

Bakanlık, organize araç hırsızlığıyla mücadele kapsamında polise destek vermeyi sürdürürken, bu alandaki çalışmalar için yılda 300 bin sterlin kaynak ayırıyor.