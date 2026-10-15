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Devletin arazisini kenevir tarlasına çevirdi! Zehir tüccarı paketlendi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Devletin arazisini kenevir tarlasına çevirdi! Zehir tüccarı paketlendi

Hatay’da ormanlık bölgede bulunan hazine arazisine yasa dışı kenevir ektiği belirlenen şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

#1
Foto - Devletin arazisini kenevir tarlasına çevirdi! Zehir tüccarı paketlendi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına yönelik alınan istihbarat üzerine 12 Ekim tarihinde Altınözü ilçesi Hanyolu Mahallesi’nde operasyon düzenledi.

#2
Foto - Devletin arazisini kenevir tarlasına çevirdi! Zehir tüccarı paketlendi

Yapılan çalışmalarda, H.Z. isimli şahsın ormanlık alandaki hazine arazisine yasa dışı kenevir ektiği tespit edildi.

#3
Foto - Devletin arazisini kenevir tarlasına çevirdi! Zehir tüccarı paketlendi

Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram kubar esrar ile 56 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

#4
Foto - Devletin arazisini kenevir tarlasına çevirdi! Zehir tüccarı paketlendi

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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