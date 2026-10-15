Devletin arazisini kenevir tarlasına çevirdi! Zehir tüccarı paketlendi
Hatay’da ormanlık bölgede bulunan hazine arazisine yasa dışı kenevir ektiği belirlenen şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay’da ormanlık bölgede bulunan hazine arazisine yasa dışı kenevir ektiği belirlenen şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına yönelik alınan istihbarat üzerine 12 Ekim tarihinde Altınözü ilçesi Hanyolu Mahallesi’nde operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalarda, H.Z. isimli şahsın ormanlık alandaki hazine arazisine yasa dışı kenevir ektiği tespit edildi.
Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram kubar esrar ile 56 kök skunk bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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