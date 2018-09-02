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Seyahat kartı basmayınca yaşlı adamı tekme tokat dövdüler

Bursa'da otobüse binen 72 yaşındaki N.B., otobüsteki cihazın ücretsiz seyahat kartını tanımaması nedeniyle tartıştığı şoför ile yolcu tarafından dövülerek, zorla araçtan indirildi. Yaralanan yaşlı adam tedavi altına alındı.

02 Eylül 2018 Pazar 16:11
Seyahat kartı basmayınca yaşlı adamı tekme tokat dövdüler

Olay, dün akşam, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi'ndeki Timurtaşpaşa otobüs durağında meydana geldi. Otobüse binen N.B., iddiaya göre, ücretsiz seyahat kartını cihaza tuttu. N.B., ilk seferde okunmayan kartı tekrar gösterdi; ancak cihaz yine tanımadı. Bu sırada şoför R.A. (55), N.B.'den otobüsten inmesini istedi. Bunun üzerine şoför ile N.B. arasında tartışma çıkarken, ismi öğrenilemeyen yolcu da dahil oldu. Şoför ile otobüsteki yolcu, N.B.'yi döverek, otobüsten zorla indirdi. Yere düşen N.B., başından ve kolundan yaralandı. Olay sırasında durakta bulunanlar ise şoföre ve yolcuya tepki gösterdi. Bölgeye gelen güven timlerinin müdahalesiyle tartışma, sona erdirildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE YOLCU GÖZALTINA ALINDI

Duraktakilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralı N.B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Güven timleri, otobüs şoförü R.A. ile tartışmaya dahil olan yolcuyu gözaltına aldı. N.B. ise sağlık görevlilerince ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"OTOBÜS KARTI BASMAYINCA..."

Otobüs şoförü R.A.'nın, emniyetteki ifadesinde, ''Ücretsiz seyahat kartını cihaz okumadı. İkinci defa denedi yine cihaz kartı tanımadı. Kartı çalışmayınca inmesini söyledim, inmeyince tartışmaya başladık. Onu otobüsten ben itmedim, otobüste bulunan başka bir yolcu itti'' dediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 16:11
  1. Bursa
  2. Merkez
  3. Orhangazi
  4. Yaşlı adamı darp ettiler
  5. halk otobüsü
  6. adam yaralama
  7. seyahat kartı basmadı diye
  8. dövdüler

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