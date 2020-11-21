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Gündem Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır?
Gündem

Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs önlemlerini duyurdu. Yeni koronavirüs tedbirlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10.00-13.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasak olacak. Ancak Seyahat İzin Belgesi almaları kaydıyla şehirlerarası seyahat etmeleri mümkün. Peki seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2020-11-21 22:37:00 -
Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır?

Koronavirüs vaka sayılarının hızla artmasının önüne geçmek adına İçişleri Bakanlığı, yeni koronavirüs tedbirlerine dair bir genelge yayınlandı. Yayınlanan genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile aileleri tarafından kısıtlamalara dair her şey merak konusu oldu. 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat edebilmeleri için şart olan Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet sistemi üzerinden çıkarılabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre bilgilerini girerek profilinize ulaşmanız gerekmektedir.

Giriş yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e-Başvuru” kısmına tıklamanız gerekiyor. Seçeneklerin arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçildikten sonra çıkan formdaki bilgilerin doldurulması gerekiyor. Seyahat etmesi gereken 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi temin etmesi gerekmektedir.

Seyahat izin belgesi almak için TIKLAYINIZ

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