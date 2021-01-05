Telefonla seyahat izin belgesi al | Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar hafta içi belirli saatlerde sokağa çıkabiliyor. Söz konusu gruplarda yer alan vatandaşlar şehir dışına çıkarken mutlaka seyahat izin belgesi almak zorunda. Diğer vatandaşların ise yalnızca sokağa çıkma kısıtlaması saatleri için seyahat izin belgesi alması zorunlu. Peki, seyahat izin belgesi nereden alınır?

Seyahat izin belgesi al | İnternetten seyahat belgesi nasıl alınır?

Şehir dışına çıkacak olan milyonlarca kişi ‘seyahat izin belgesi nasıl alınır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Seyahat izin belgesini valilik ve kaymakamlıklardan alabilirsiniz. Ayrıca ALO 199 numaralı telefonu arayarak ya da e devlet üzerinde izin belgesi alabilirsiniz.

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Seyahat izin belgesi alma şartları nelerdir?

Seyahat izin belgesi alacak olanlar hangi durumlarda izin alabileceklerini merak ediyor. işte, seyahat izin belgesi almanın şartları:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen

Özel araç ya da toplu ulaşım araçlarıyla seyahat izin belgesi alarak yolculuk yapabiliyor.