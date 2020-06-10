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Ekonomi

Seyahat harcamalarına 18 aya kadar taksit

BDDK, yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı yükseltti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırının 12 aydan 18 aya yükselttildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:29:00 -
Seyahat harcamalarına 18 aya kadar taksit

BDDK’dan yapılan açıklamada, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 09/06/2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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