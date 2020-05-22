Seyahat edecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlara öneriler

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, seyahat izin belgesiyle yolculuk yapacak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile beraberindekilere uyarılarda bulunarak, "Sıcak havalar bunalttığı için özellikle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın acele etmeden, sık sık mola vererek yolculuk etmelerini öneriyorum." dedi.

Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara seyahat izni verildiğini hatırlatarak, iznin Ramazan Bayramı öncesine denk gelmesi dolayısıyla çok sayıda kişinin memleketlerine veya yazlıklarına gitmek üzere yola çıkmalarının beklendiğini söyledi.

Seyahat izninden yararlanarak yola çıkacak vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Erkoç, yolculuk sırasında trafik ve emniyet kurallarına azami riayet edilmesi gerektiğini bildirdi. Erkoç, "Sıcak havalar bunalttığı için özellikle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın acele etmeden, sık sık mola vererek yolculuk etmelerini öneriyorum." diye konuştu.

Erkoç, güvenli yolculuk için araç bakımlarının muhakkak yapılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yola çıkacak sürücülerin otomobillerinin lastik, far, silecek, egzoz, fren, akü, klima, amortisör, ön düzen ve diğer kontrollerini yaptırmaları hayati önem taşımaktadır. Yaz mevsimine girdiğimiz için kışlık lastikler değiştirilmeli, rot balans ayarı, yağ ve su bakımları yaptırılmalıdır. Çünkü bazı araçlarda antifriz vardır, antifrizli olması sıcak havalarda araçların hararetini yükseltir. Bu da motor arızalarına sebep olabilir. Araçların genel bakımlarının yapılması arzu etmediğimiz durumların yaşanmasını önleyecektir."

Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin giderek azaldığını ve bayram sonrası normalleşme sürecinin de hız kazanacağına dikkati çeken Erkoç, bunun herkesi umutlandırdığını söyledi.