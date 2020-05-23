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Seyahat belgesinin de sahtesini yaptılar

Amasya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde 2 kişiye sahte seyahat izin belgesi düzenlemekten adli işlem yaparken, 52 kişiye idari para cezası uyguladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 18:16:16 -
Seyahat belgesinin de sahtesini yaptılar

Amasya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde 2 kişiye sahte seyahat izin belgesi düzenlemekten adli işlem yaparken, 52 kişiye idari para cezası uyguladı.


Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde seyahat izin belgesi kontrolü yapan polisler, 2 kişiye sahte seyahat izin belgesi düzenlemekten adli işlem yaparken, 52 kişiye idari para cezası uyguladı. Denetlemeler kapsamında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu madde 32´den toplam 20 bin 384 TL idari para cezası yazdı.


Uygulama noktalarında ve il genelinde 4 gün boyunca denetlemeler ve kontroller artarak devam edecek.

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