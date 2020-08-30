Sevr'i hortlatmak istiyorlar! Avrupa'dan 'Kürdistan' itirafı… HDP Türkiye’yi yine arkadan hançerledi!

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin demir yumruğunu sömürgeci beynine yiyen Avrupa yüzyıl önce uğradıkları hezimeti tekrardan yaşamanın gayreti içerisinde.

Türkiye’de Libya’da ve Suriye’de yenemeyen emperyalist Avrupa şimdi de Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz’de vekalet savaşı yürütüyor. Ekonomik açıdan tükenmiş olan Yunanlıları kışkırtarak Türkiye’nin üzerine salan Avrupalı devletler Türkiye’yi bölüp parçalamayı amaçlayan 100 yıl önceki Sevr anlaşmasını hayata geçirmek istiyor.

Türkiye’yi haklarından vazgeçirmek ve Sevr’e razı etmek isteyen Avrupa’nın sömürgeci güçleri bir yandan terör örgütü PKK’yı silahlandırıp Kürdistan hayalleri kurdururken diğer yandan Yunanistan’ı kışkırtarak Ege ve Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kullanıyor.

Fransa’da yayın yapan Le Figaro gazetesinde 11 Ağustos tarihinde yayınlanan "Batılı Ülkeler Erdoğan Emperyalizmine Direnmeli" başlıklı makale Avrupa’nın 100 yıllık hain planını deşifre eder nitelikte.

Sevr Antlaşması’nın önemine vurgu yapılan skandal makalede "Jeopolitik aktör olan Türkiye’ye karşı çıkmak için Sevr Antlaşması’nın bazı hükümlerine geri dönülmesinin ne kadar acil olduğunu göstermektedir." deniliyor.

Avrupa’nın ‘Kürdistan’ hedefi

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın en büyük destekçisi Fransa’nın Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimdeki rolüne atıf yapılan yazıda Kürdistan itirafı geldi. Makalede şu ifadelere yer verildi; "Sevr Antlaşması, özellikle özerk bir Kürdistan’ın kurulmasını amaçlıyordu. Antlaşma, Boğazların Osmanlı askerinden arındırılmasını dayatıyordu. Sevr Antlaşması hiçbir zaman uygulanamadı. NATO müttefiki olan Fransa ve Türkiye arasında Akdeniz’de devriye gezisi sırasında meydana gelen ciddi olay, zehirli bir jeopolitik aktör olan Türkiye’ye karşı çıkmak için Sevr Antlaşması’nın bazı hükümlerine geri dönülmesinin ne kadar acil olduğunu göstermektedir. Ülkemiz Fransa’nın onuru tehlikededir."

HDP yine ihanet peşinde

Dünya genelindeki Türkiye düşmanı sosyalist partiler de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümünde Sevr’in hayata geçirilmesi ve ‘soykırım’ nedeniyle Ermenilere tazminat ödenmesi için skandal bir bildiri yayımladı.

Türkiye karşıtı her oluşumda yer alan her gelişmeye destek veren terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, Sevr anlaşmasına da sahip çıktı. Sosyalistlerin Ermeni Soykırımı ile ilgili yaptığı açıklamayı HDP Gençlik Meclisi de imzaladı.

Küstah açıklamada "Sevr Antlaşması, Ermeni Soykırımı sebebiyle adil bir tazminatın ödemesini sağlayan tek uluslararası hukuki belge niteliğindedir" ifadeleri kaydedildi.