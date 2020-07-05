Sevinen de var bekleyen de

Haziranda gelen pozitif veriler, ekonomi çevrelerine moral verdi. Ekonomik güven endeksinin yüzde 19.1 artarak 73.5’e yükselmesi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI’nın eşik değer olan 50’nin üzerine çıkıp 53.9 olarak kayıtlara geçmesi olumlu yankı uyandırdı.

İyileşme dönemine girildi

Kapasite kullanım oranının (KKO) 3.4 puan artıp yüzde 66’ya ulaşması, kredi kartı harcamalarının eşik değer olan 20 milyar lirayı aşması da memnuniyetle karşılandı. Geçen ay ihracatın yüzde 15.77 artarak 13 milyar 469 milyon doları bulması, yerli ve yabancı yatırımlarına yenilerine eklenmesi ise makul bir iyileşme dönemine girildiğinin ana göstergeleri olarak görüldü. Buna karşılık turizm, seyahat, konaklama, havacılık gibi sektörlerde devam eden sıkıntıların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Corona virüsü (Covid-19) tehdidinden ötürü sıkıntılı bir döneme giren otellerin doluluk oranlarını arttırmaya yönelik adımlar atılıyor.

İstihdamı koruyana teşvik

Seyahat acentelerine güç katacak girişimlerde bulunuluyor. Havayolu şirketlerinin yeni normale adapte olmaları, yolcularına yenilerini eklemeleri, yeniden kâra geçmeleri için ilave tedbirler alınıyor.

Türkiye’nin pandemi tehdidini büyük ölçüde atlatmasının ardından atılıma geçtiğine işaret eden ekonomistler, “Dikkatli olunması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması halinde ikinci dalgayla karşı karşıya kalınmaz. Nihayetinde ülke süratle toparlanır. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte güçlü, kaliteli bir şekilde büyür” yorumunu paylaşıyorlar.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Burak Arzova, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada haziran ayında gelen rakamların yüreklere su serptiğine dikkat çekerek, “Bu, V şeklinde büyümenin sinyali olarak görülüyor. Ancak U şeklinde, yatay büyüme ihtimali daha güçlü” dedi.

Yabancıların tahminleri abartılı

Türkiye’nin önemli bir badire atlattığını kaydeden Arzova, şu ifadeleri kullandı: “Covid-19 gölgesinde geçen nisan ve mayıs geride kaldı. Dikkatler ise yaz aylarına çevrildi. Umarız, bu aylarda hedefler yakalanır. Malum yabancı fonlar ve kurumlar Türkiye için yüzde 6 ya da yüzde 4 küçülme tahmininde bulunuyorlar. Kuşkusuz, bu tahminler abartılı. Bize göre ülkemiz 2020’yi yüzde 1.5 küçülme ya da yüzde 0.5 büyümeyle kapatır. Çünkü üçüncü ve dördüncü çeyrekten ümitliyiz. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında hem makro hem mikro veriler daha iyiye gidecek gibi görünüyor.”

Uzmanından kritik uyarı

Turizm ve havacılık sektörlerinin zor günler geçirdiklerini vurgulayan Arzova, şöyle devam etti: “Avrupa ülkeleri tarafından Türkiye’ye seyahat sınırlanmış durumda. Rusya da pandemiyle savaş halinde. Doğal olarak oteller, tur operatörleri ve hava yolu şirketleri küçülüyor. Şüphesiz hükümet tarafından önemli teşvikler devreye alındı, alınıyor. Pek çok otel, operatörler hayata döndürüldü. Hava yolu firmaları rahatlatıldı. Ama şu muhakkak ki tüketici fiyatları da önemli oranda arttı. Ne yazık ki gelmeyenlerin maliyeti gelenlere yıkılıyor. Bu da büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor ve çözüm bekliyor.”