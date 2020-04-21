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Yaşam

Sevindiren haber! İslam'ı seçti, 'Ertuğrul' oldu

Çalışmak için İstanbul'a gelerek Beykoz'a yerleşen Güney Koreli Myungkyu Kang, ilçe müftülüğüne başvurarak Müslüman oldu.

2020-04-21 18:14:00 - 2020-04-21 18:27:10
Sevindiren haber! İslam'ı seçti, 'Ertuğrul' oldu

Güney Koreli Myungkyu Kang, Beykoz Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini söyledi.

Kang'ın bu talebi üzerine Beykoz Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. Kelimeişehadet getiren 28 yaşındaki Kang, Müslüman oldu.

Müslüman olmasının ardından "Ertuğrul" adını alan gence, Beykoz Müftüsü Ali Efe, İslam dini ile ilgili bilgiler verirken, Kur'an-ı Kerim ve Meali ile İslam dinini anlatan kitapları hediye etti.

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Yorumlar

burhan

BU FOTOĞRAFTA TERSLİK VAR..İŞİN GÜZEL TARAFINA ALLAHUEKBER...ŞEREFLENMİŞ PEKİ BİZİM TANIMADIĞIM HOCAMIZ MASKE TAKMAMIŞ..TEDBİRİ ALAN G.KORELİ ASIL TEDBİR ALMASI GEREKEN VE ÖĞRETMESİ GEREKEN DE HOCAMIZ OLMALIYDI.. BUDA FOTOĞRAFIN YANLIŞ YÜZÜ..MAALESEF..ALLAH CELLE CELALİ DOĞRU YOLU GÖSTERSİN İNŞAALLAH..İSLAM ,ÖRNEK OLUNARAK YAŞATILIR..ÖĞRETİLİR.
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Yasemin

ALLAH U EKBER İslamiyet'le sereflenmis. Nasıl güzel ne güzel
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