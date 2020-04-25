  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sevimli üçüzler öğretmenlerinin doğum gününü görüntülü kutladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında okullar kapanınca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan üçüz öğrenciler Erdal, Erdem ve Elif Cört (7) kardeşler, öğretmenlerinin doğum gününü görüntülü arama yaparak kutladı.

2020-04-25 21:03:39 -
Sevimli üçüzler öğretmenlerinin doğum gününü görüntülü kutladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında okullar kapanınca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan üçüz öğrenciler Erdal, Erdem ve Elif Cört (7) kardeşler, öğretmenlerinin doğum gününü görüntülü arama yaparak kutladı.


Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulunda okuyan üçüz 2.sınıf öğrencileri, öğretmenleri Sevgi Kirti’ye sürpriz bir doğum günü hazırladı. Öğretmenlerinin doğum gününü kutlamak için pasta alan üçüz kardeşler, öğretmenlerini görüntülü arayarak doğum gününü kutladı. Öğrencilerden Erdem Cört, “Virüs nedeniyle okullar kapandı, bugün öğretmenimizin doğum günüydü. Öğretmenimizin doğum gününü kutladık. Öğretmenimize sürpriz yaptık, öğretmenimizin doğum gününü kutladık. Onu çok seviyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı