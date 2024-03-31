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Spor Sevilla'da Marcao için transfer işlemi tamamlandı ama radikal karar açıklandı! Sorun olduğu bildirildi
Spor

Sevilla'da Marcao için transfer işlemi tamamlandı ama radikal karar açıklandı! Sorun olduğu bildirildi

Yeniakit Publisher
2024-03-31 18:37:00 -
Sevilla'da Marcao için transfer işlemi tamamlandı ama radikal karar açıklandı! Sorun olduğu bildirildi

Sevilla'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao ile yollarını ayırmak istediği öne sürüldü.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra La Liga temsilcisi Sevilla'ya imza atan Marcao, İspanya'da beklenen performansı veremedi. Sevilla'ya imza attıktan sonra sakatlık probleminden kurtulamayan Marcao'nun sezon sonunda satış listesine konulacağı aktarıldı.Brezilyalı savunmacının Getafe maçında sakatlığı olmamasına rağmen kadroda olmadığı belirtildi.

Marcao için bir diğer seçeneğin kiralama formülü olduğu ve daha güçlü bir şekilde takıma dönebileceğinin düşünüldüğü kaydedildi.

27 yaşındaki stoper bu sezon Sevilla'da 9 maça çıktı. Marcao bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Marcao'nun Sevilla ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

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