  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Keriz silkeleme seansları! Fetö gitti Şebö geldi… Fetö okul açıyordu Şebö’de portal kapısı

İşte merak edilen turizm rehberi! Türkiye’nin tercih edilen en güzide noktaları!

İran'dan Türkiye'ye büyük ihanet! Akıncı İHA'nın karşılığı bu mu olacaktı?

Yoğun bayram gündeminin konusu Gazze! Peş peşe kritik görüşmeler

CHP'deki taciz skandalında yeni gelişme! Parti içerisindeki ahlaksızlıkların üzeri kapatılmasın

17 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Rezalete bak! Koca ülkenin Başkanı ne halde! Biden'ın yardımına Obama yetişti

Milyoner'de şaşırtan anlar! Taraftarına Fenerbahçe'nin renkleri soruldu..

Bakan Fidan'dan savaş uyarısı! Dikkat çeken tespit

Alçak siyonist Moşe Feiglin'den Nazi taktiği! Canlı yayında skandal öneri
Spor Sevilla, Sergio Ramos ayrılığını açıkladı
Spor

Sevilla, Sergio Ramos ayrılığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-06-17 14:59:00 -
Sevilla, Sergio Ramos ayrılığını açıkladı

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, tecrübeli stoper oyuncusu Sergio Ramos ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla'da deneyimli oyuncu Sergio Ramos ile yollar ayrıldı.

Endülüs temsilcisinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki stoper için yarın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda veda töreni düzenleneceği belirtildi.

Ramos'un Sevilla'da gösterdiği bağlılık, liderlik ve özveriye teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Sergio Ramos, 18 yıl aradan sonra sezon başında Sevilla'ya transfer olmuştu.

Deneyimli futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 7 gole imza atmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23