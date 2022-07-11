Sevilla, Marcao'yu resmen açıkladı! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

İspanyol kulübü Sevilla'dan yapılan açıklamada, cuma günü Galatasaray ile varılan anlaşmanın ardından sağlık testlerinden geçen Marcao ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek olan sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sevilla'nın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı ilk isim olan 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin serbest kalma bedeli ise 50 milyon Euro olarak açıklandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürdüren Sevilla'nın kampına katılarak 5 yıllık sözleşme imzalayan Marcao, yeni takımının bu akşam yapacağı antrenmanında yer alacak.

Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tutan Marcao'nun transferinde 3 milyon Euro'luk da bonuslar bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip bonuslar dahil toplam 15 milyon Euro elde edecek. Bonusların hangi şartlarda gerçekleşeceği ve ne olduğu açıklanmadı.